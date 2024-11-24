Ребенок попал в больницу после катания на карте в Петербурге

В Санкт-Петербурге ребенок попал в больницу после катания на карте. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что девятилетнего мальчика доставили в больницу 23 ноября. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба, а также ушибленные ссадины шеи и предплечья, после чего поместили его в реанимацию.

По данным источника, ребенок отдыхал на картинге. Он не справился с управлением, врезался в отграждение и ударился головой о руль. Подробности инцидента еще предстоит установить специалистам. // Фото «Петрозаводск говорит»