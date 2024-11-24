СМИ сообщили о возможных 200 целях американских ракет в России

Американцы составили карту, на которую нанесли 200 целей на территории России, которые находятся в зоне досягаемости ракет ATACMS. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные источники.

По данным журналистов, следующей целью удара ВСУ может стать Ростовская область. Отмечается, что украинцы могут атаковать дальнобойным оружием четыре военных аэродрома в регионе.

Информация представлена на основании данных, предложенных американским Институтом изучения войны. // Фото: freepik.com