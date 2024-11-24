Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участникам СВО

Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам до 10 миллионов рублей для участников СВО. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Новый закон распространяется на мобилизованных, на военных, проходивших службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более для участия в СВО до 1 декабря 2024 года, на их супругов.

Полное или частичное прекращение исполнительного производства возможно, если гражданин участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ в примыкающих к зоне спецоперации регионах. // Фото: kremlin.ru