Ребенок попал под машину во дворе Петрозаводска

В пятницу, 7 января, в Петрозаводске машина сбила ребенка. Мальчик играл с товарищами и выбежал под колеса, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария случилась в 16:50 около дома № 44-А по улице Котовского. дети играли на придомовой территории. На нее распространяется действие знака «Жилая зона».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». Судя по записи, мальчик выбежал из-за стоящего автомобиля. В этот же момент легковая машина двигалась прямо и сбила его.

Согласно предварительной информации, в результате аварии ребенок получил травмы. // Фото, видео: источник