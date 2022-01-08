08 января 2022, 12:31
Ребенок попал под машину во дворе Петрозаводска
Мальчик вечером 7 января выбежал прямо под колеса автомобиля
В пятницу, 7 января, в Петрозаводске машина сбила ребенка. Мальчик играл с товарищами и выбежал под колеса, передает «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария случилась в 16:50 около дома № 44-А по улице Котовского. дети играли на придомовой территории. На нее распространяется действие знака «Жилая зона».
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». Судя по записи, мальчик выбежал из-за стоящего автомобиля. В этот же момент легковая машина двигалась прямо и сбила его.
Согласно предварительной информации, в результате аварии ребенок получил травмы. // Фото, видео: источник