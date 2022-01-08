08 января 2022, 11:08
Два автомобиля врезались друг в друга в Петрозаводске
Авария произошла в карельской столице вечером в Рождество
В пятницу, 7 января, на улице Мелентьевой в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Видео происшествия опубликовал портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария случилась около дома № 28 по улице Мелентьевой, момент зафиксировали камеры компании «Ситилинк».
Один из автомобилей выезжал со двора и поворачивал налево. В этот момент вторая машина двигалась по улице Мелентьевой прямо: со стороны Октябрьского проспекта. Автомобили столкнулись и оба оказались на полосе встречного движения. // Фото, видео: источник