Два автомобиля врезались друг в друга в Петрозаводске

В пятницу, 7 января, на улице Мелентьевой в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Видео происшествия опубликовал портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария случилась около дома № 28 по улице Мелентьевой, момент зафиксировали камеры компании «Ситилинк».

Один из автомобилей выезжал со двора и поворачивал налево. В этот момент вторая машина двигалась по улице Мелентьевой прямо: со стороны Октябрьского проспекта. Автомобили столкнулись и оба оказались на полосе встречного движения. // Фото, видео: источник