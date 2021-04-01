Ребенок погиб в Петербурге, мать посчитала, что в него вселился бес

31 марта в одной из квартир Санкт-Петербурга было обнаружено тело пятилетнего мальчика. По предварительной версии, ребенок погиб от термических ожогов, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в смерти малыша может быть виновна его мать. Сообщается, что женщина облила ребенка кипятком, после чего вынесла на балкон и позвонила своей матери. Приехавшая бабушка тут же вызвала полицию.

К приезду силовиков на место мать ребенка постоянно твердила о том, что ей был голос бога, а в мальчике был бес, которого нужно было изгнать. Видя ее состояние, сотрудники правоохранительных органов вызвали психиатрическую скорую, которая увезла женщину в больницу.

Издание отмечает, что мать погибшего мальчика до недавнего времени успешно вела бизнес. Два года назад она рассталась с мужем, после чего у женщины началась депрессия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото bgpravda.ru