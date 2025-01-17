Ребенок погиб под поездом из-за перехода в неположенном месте

В Московской области поезд сбил насмерть ребенка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным источника, трагедия произошла на станции Строитель утром 16 января. Несовершеннолетний переходил железнодорожные пути в неположенном месте, и его сбил состав. От полученных травм ребенок умер на месте. Его возраст не уточняется.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место трагедии, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства ЧП. // Фото: unsplash.com / Erdem Bileg