Ребенок погиб от удушения во время прогулки с собаками в Подмосковье

В Московской области 11-летняя девочка погибла во время прогулки с собаками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, утром 21 марта девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома в городе Истра, где жила с семьей. Родители ребенка при этом находились в доме. Отмечается, что около 11 часов утра соседи, обнаружив девочку лежащей во дворе без признаков жизни, сообщили об этом ее родителям.

Следователи проанализировали повреждения на шее ребенка и найденный разорванный шарф и пришли к выводу, что две собаки породы кане-корсо во время игры затянули шарф на шее девочки, тем самым задушив ее.

Проведен осмотр места происшествия, получены показания родителей ребенка, опрашиваются свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото region15.ru