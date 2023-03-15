Ребенок поел творог и заразился опасной инфекцией в российском регионе

В Забайкальском крае ребенок поел творога и сметаны и заразился опасной инфекцией - бруцеллезом. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, предыдущий случай заражения бруцеллезом у людей в регионе был выявлен в 2019 году. Жителям порекомендовали не употреблять в пищу сырое мясо и молоко, которые не прошли термическую обработку.

Бруцеллез относится к опасным инфекционным заболеваниям. Он поражает костно-мышечный аппарат, нервную, половую и сердечно-сосудистую системы. Заражению им подвержены и человек, и животные.

Люди могут подхватить бруцеллез при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также от недостаточно проваренного и прожаренного мяса. // Фото: unsplash.com