Ребенок облился кипятком и умер из-за домашнего лечения

В Красноярском крае четырехлетний мальчик получил ожоги, облившись кипятком, и умер через несколько дней. Его лечили в домашних условиях мама и бабушка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, ребенок 1 марта опрокинул на себя чайник с кипятком, находясь в квартире у бабушки в городе Ачинске. Его родственники не стали обращаться за медицинской помощью. На протяжении четырех дней мальчика лечили мама и бабушка. Сегодня утром дошкольник умер.

По данным РИА Новости, матери умершего 29 лет, женщина нигде не работает. У нее еще трое детей. Горожанка объяснила, что сразу после происшествия полила место ожогов холодной водой. На следующий день она купила лекарства. Объяснить, почему не были вызваны врачи, женщина не смогла.

Также сообщается, что семья, в которой произошла трагедия, на учете не состоит, характеризуется положительно. Соседи на них никогда не жаловались.

После случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. // Фото: krk.sledcom.ru