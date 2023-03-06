Козырек магазина убил мужчину в российском регионе

В Ивановской области мужчина погиб под обрушившимся козырьком магазина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «112».

По данным источника, трагедия произошла в городе Фурманове. Покупатель стоял под козырьком одного из местных магазинов, когда конструкция обрушилась. Мужчина получил смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com