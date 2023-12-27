Ребенок лишился зубов после запуска петарды с папой

Многодетный отец решил повторить эксперимент из ролика в Интернете, где пиротехнику взрывают в холодильнике.

34-летний мужчина положил петарду в старый холодильник на улице и отошел с тремя детьми подальше. После взрыва пиротехники шестилетний мальчик, находившийся в 8 метрах, упал и получил травмы. Инцидент произошел 26 декабря в поселке Камышловский в Омской области.

По предварительным выводам прокуратуры, от холодильника в ребенка отлетела деталь. В итоге у малыша – рана нижней губы и челюсти, выбиты передние зубы.

Прокуратура вместе с полицией проводит проверку. Известно, что семья благополучная, на учете не состоит. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev