В Карелии семья с ребенком лишилась всего за шесть дней до Нового года

Пожар в квартире в Надвоицах оставил без имущества семью с новорожденным ребенком. ЧП произошло 25 декабря в семье работника пожарной охраны Медвежьегорского района.

В результате возгорания в квартире дочери водителя пожарного автомобиля Шуньгского подразделения пожарной охраны оказались уничтожены личные вещи, одежда, имущество, обстановка, мебель, бытовая техника.

Коллеги по пожарному цеху опубликовали в соцсети просьбу ко всем неравнодушным помочь погорельцам. Помочь можно как вещами, так и финансово.

«Просим откликнуться неравнодушных людей и помочь молодой семье. Можно помочь как денежными средствами, так и одеждой, детскими вещами, предметами быта и бытовой техники. Детская одежда - девочка, на размер 68 -74 см. Женская одежда - размер 44, мужская - размер 50»,

- сообщает ОПС Медгора.

Какие вещи требуются и как еще можно помочь, предлагают звонить по номеру 89114291422 - Андрей Васильевич Амелин (водитель пожарного автомобиля). // фото freepik.com/ ripato