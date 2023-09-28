Ребенку оторвало палец в школе в российском регионе

В Московской области пятиклассник лишился пальца во время драки в школе. Об этом сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел в городе Дмитров. По данным источника, ребенок повздорил со старшеклассниками. Те попытались затащить юношу в класс, но тот упирался. В этот момент один из подростков захлопнул дверь, и мальчику оторвало палец.

Пострадавший находится в больнице. Пришить палец обратно врачам не удалось. Решается вопрос об установке протеза. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli