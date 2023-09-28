Штрафы за неявку в военкомат в России вырастут в 10 раз

С 1 октября в России вырастут штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Сейчас штраф за неявку по повестке составляет от 500 до 3000 рублей. С октября наказание составит от 10 до 30 тысяч рублей.

Также увеличиваются штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. Должностным лицам будет грозить штраф в размере 60-80 тысяч рублей, юридическим лицам - до 500 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic