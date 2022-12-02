Реальная пенсия в России в 2,5 раза ниже «пенсии мечты»

Достойной пенсией сегодня, по средним оценкам россиян, считается сумма в размере 46,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. рублей, а женщины немного меньше - 45,5 тысяч. Это следует из нового исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных. За год пенсионные притязания увеличились на 7,9%.

Реальная же сумма средней пенсии по России далека от той, что среднестатистический россиянин считает достойной, и составляет в третьем квартале 2022 года 18503,80 руб.

Самые высокие запросы по пенсии у жителей мегаполисов. В Москве – 50,8 тысяч, в Петербурге - 48,2. Среди городов с самыми большими пенсионными притязаниями Владивосток (47,2 тысяч), Тюмень (46,7) и Хабаровск (46,6). Скромнее жители Ярославля - 41,3 тыс. рублей.

В ноябрьском опросе сервиса участвовали 1600 представителей экономически активного населения старше 18 из всех округов страны. // фото «Петрозаводск говорит»