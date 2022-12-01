Эксперт прогнозирует серьезный рост цен на «новогодние» продукты

Перед новогодними праздниками могут заметно подорожать некоторые продукты. По мнению финансового эксперта Антона Кравцова, к концу года рост цен будет в пределах 10-15% на «новогодние» продукты, пишут «Известия». Это колбаса, копчености, сыр и рыбные деликатесы. Вырастут цены на алкоголь, в основном на шампанское, коньяк, вино и пиво. Ближе к празднику подорожают овощи и фрукты - в пределах 5-20%.

По его словам, 31 декабря будет объявлен уровень инфляции за 2022 год. Когда данные обнародуют, то, по его мнению, многие компании с 2023 года начнут повышать цены, так как закон не запрещает увеличивать цены в рамках инфляции за предыдущий год.

С приходом зимы уже замечено подорожание овощей: с 21 ноября по 29 ноября - на 2,9%. Сильнее всего подросли в цене огурцы, свекла, морковь, помидоры и лук, картофель, бананы, капуста и яблоки. Также подорожало печенье, мороженая рыба, сосиски, сардельки и яйца, молоко, свинина. Некоторые продукты подешевели. Например, сахар, гречка и подсолнечное масло.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о подорожании «новогоднего стола» также в пределах 15-20%. Карелиястат также оценил динамику цен на продукты в Карелии в последнюю неделю ноября. // фото unsplash.com