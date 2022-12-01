Оплата телефоном по SberPay QR доступна на 1 миллионе терминалов Сбера

Оплата телефоном по SberPay QR доступна уже на 1 миллионе терминалов Сбера. Технология работает предельно просто и для клиента, и для продавца. Терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнёра.

«Мы продолжаем развивать инновационные, удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. В следующем году мы оснастим абсолютно все POS-терминалы Сбера технологией SberPay QR. А это значит, что ещё больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных»,

- сообщил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS. Для бизнеса при приеме платежей через SberPay QR комиссия за эквайринг ниже на 20 процентов. // Фото:.freepik.com/