Разрешение на рубку леса вблизи острова Риеккалансаари приостановлено
Сегодня приостановлено действие разрешения на рубку лесов вблизи острова Риеккалансаари, сообщает сайт правительства Карелии.
Причиной подписания распоряжения стало то, что жители Сортавальского района обратились в правительство республики и попросили проверить законность планируемых арендатором вырубок.
В кварталах 42,43,49,50 Ладожского лесничества, на территории которых располагаются дачные участки местных жителей, ООО «Сортавальское ЛПХ» планировало провести выборочные рубки. Соответствующая лесная декларация была подана арендатором в Сортавальское центральное лесничество и прошла согласование.
В ближайшее время руководство Минприроды Карелии, прокураторы и представители арендатора встретятся с представителями инициативной группы для того, чтобы найти компромисс в решении вопроса о планируемых вырубках. // Фото: drugoros.ru