Стивен Сигал разработал закон для России и собрался вступить в партию

Голливудский актер и с 2016 года гражданин России, Стивен Сигал разработал поправки, ужесточающие статьи Уголовного кодекса об экологических преступлениях, сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на официального представителя партии «Справедливой России — За правду» Елизавету Кондакову.

Законодательную инициативу Сигал представляет сегодня на первом заседании палаты депутатов «Справедливой России — За правду» в Москве, которое проходит под председательством одного из лидеров партии Захара Прилепина.

Сигал — давний соратник сопредседателя. В ликвидированной партии Прилепина «За правду» киноактер также отвечал за экологическую повестку и называл одной из главных задач сохранение Байкала.

«Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей — разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро»,

– заявлял он в октябре прошлого года.

В законопроекте, который Сигал намерен вынести на обсуждение, он предлагает давать реальные сроки и лишать права занимать определенные должности осужденных за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанесшие природе ущерб средней тяжести.

Сейчас Уголовный кодекс (статьи 250, 251 и 252) предусматривает реальные сроки от 2 до 5 лет заключения только за тяжкий вред окружающей среде, который повлек за собой вред здоровью или смерть человека, массовую гибель животных. Серьезные наказания грозят и случаях, когда преступления произошли на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

В прочих случаях (первые части тех же статей) нарушителю грозят максимум 3 месяца ареста, принудительные работы или крупный штраф.

Сигал и его соратники считают, что нынешние меры наказания не достаточно эффективны, и предлагают предусмотреть реальные сроки и за существенный экологический урон.

Накануне сообщалось, что Сигал пожелал вступить в партию «Справедливая Россия». Ее председатель Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что актер станет партийным. Ячейка объяснила принятие его в свои ряды тем, что он сможет привлечь внимание своих поклонников к деятельности объединения.

Американо-россиянин собирается поддерживать партию Миронова и Прилепина на осенних выборах в Госдуму, но сам участвовать в них не может, поскольку имеет не только российское, но и американское гражданство.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, что исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Карелия - министра природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин обвиняется в том, что в бытность руководителем агентства лесного хозяйства Республики Бурятия он превысил должностные полномочия с причинением тяжких последствий.

23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка.

Данный проект включал работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадкок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка.

В течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также начата добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал. // Фото: openmedia.io