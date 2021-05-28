28 мая 2021, 20:00
Политика

Юрист Елена Пальцева в гостях у «Лидероскопа»: Все мы немного блогеры

Новый выпуск YouTube-шоу посвящен правовой грамотности пользователей интернета

Известный медиаюрист Елена Пальцева рассказала в интервью программе о запретных темах для публикаций, ответственности за комментарии и репосты,  а также о том, как судилась с МВД из-за пословицы.

Медиаправом выпускница юрфака Петрозаводского Госуниверситета занимается около 10 лет и за эти годы стала другом всех журналистов Карелии. Кандидат юридических наук, она всегда выступает на стороне ответчика-редакции и считает это своей профессиональной позицией.

Елена Пальцева известна участием в нескольких резонансных делах, где в роли истца выступали крупные компании Республики: «Кареллеспром», строительная компания «Сана», Сегежский ЦБК и др.

Елена Пальцева - руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров, доцент Института экономики и права ПетрГУ, член правления Союза журналистов Карелии.

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Политика
Лидероскоп
блогеры
юрист
Карелия