Разбойное нападение на магазин совершено в Карелии

В минувшую пятницу в полицию Питкярантского района поступило сообщение о разбойном нападении. Обратившаяся к стражам порядка женщина рассказала, что на ее коллегу - продавца магазина - напали двое неизвестных. Женщину ударили и угрожали оружием. Из кассы бандиты похитили выручку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая рассказала полицейским, как все произошло. По ее словам, двое мужчин в масках вошли в торговый зал. У одного в руках была тяпка, а у другого - пистолет. Один из бандитов ударил продавщицу по лицу и направил на нее оружие. После этого женщину заперли в кладовке. Когда шум стих, продавец попросила помощи у прохожего, который выпустил ее. Пострадавшая так волновалась, что не смогла позвонить в полицию, а рассказала все своей коллеге. За это время нападавшие скрылись.

Полицейские обнаружили недалеко от места преступления пустую коробку из-под вина. Выяснилось, что ее недавно купили в соседнем магазине двое мужчин. Вскоре они были задержаны и во всем признались.

Оказалось, что вина 31-летнему и 36-летнему мужчинам оказалось мало, и они решили выпить еще, но денег не было. Тогда возник план совершения разбойного нападения. В итоге добычей злоумышленников стали пять тысяч рублей. Полицейские изъяли у них три тысячи, остальное было потрачено. Также был изъят реквизит нападения - игрушечный пистолет, маски и тяпка.

Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.