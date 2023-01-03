Раз в месяц за сто километров ездят помыться жители Карелии

Текст: Татьяна Смирнова

Новый год и баня. Эти понятия каким-то мистическим образом связаны между собой в нашем российском менталитете. Возможно, из-за Рязановской «Иронии судьбы». В тысячный раз смеемся, наблюдая за героями фильма. А над собой и своей жизнью – плачем. Потому что попариться и помыться жителям Карелии негде. По недавно озвученной в Законодательном собрании РК информации, в Карелии с общественными банями большая беда.

Где люди моются – одному Богу известно. По статистике только 54,3 процента жилого фонда Карелии обеспечены всеми видами благоустройства, а в сельских населенных пунктах блага цивилизации имеются лишь в 9 муниципальных районах: Сортавальском (0,1%), Сегежском (0,3%), Суоярвском (2,4%), Беломорском (3,1%), Питкярантском (4,1%) и так далее – то есть в микроскопической доле. Трудно смириться с реальностью, что 22,3 процента жилого фонда Карелии не имеют даже водопровода. При этом на всю республику осталось всего 28 муниципальных бань, а функционируют лишь 13, семь из которых нуждаются в капитальном ремонте.

«Эти цифры привел представитель правительства РК на заседании профильного комитета в ЗС РК при обсуждении проекта обращения Заксобрания Ленобласти к премьер-министру Мишустину о необходимости поддержки реконструкции и капремонта муниципальных бань из федерального бюджета, – написала тогда в соцсети депутат парламента Эмилия Слабунова. – За услуги бытового обслуживания отвечают местные власти. В проекте документа говорится о нехватке средств в местных бюджетах и о востребованности бань у социально незащищенных групп. То же самое можно сказать про Карелию и про любой другой регион России».

Монументальные развалины бани в Надвоицах

В начавшейся дискуссии про то, что кто-то должен за это платить, депутат предложила субсидировать из бюджета эту услугу, чтобы она стала доступной при низкой платежеспособности населения.

«Прежде чем учить жить других, нужно собственному народу создать возможность помыться. На календаре – третье десятилетие XXI века. Это и вопрос санитарного благополучия, о чем отдельный закон существует. Депутаты поддержали проект соседей. Но надежды мало, что федерация возьмет этот вопрос на свой бюджет»,

– подчеркнула Слабунова и сослалась на обращение жителей Беломорска, которые куда только ни жаловались на отсутствие общественной бани, при том что в набирающем популярность у туристов городе большинство населения обитает в неблагоустроенном жилье без водопровода.

На депутатский запрос администрация Беломорского района ответила, что чиновники «неоднократно проводили встречи с руководителем ООО «НСТ» с целью поиска путей решения проблемы и возможности организации работы бани», которая для ее владельца нерентабельна и может существовать только при условии субсидирования из бюджета. Правда, у самого собственника, как подчеркивается в ответе, отсутствует желание организовать работу бани. Да и в бюджете необходимых средств не нашлось – по расчетам администрации на период с 2020 по 2022 год для обеспечения санитарных норм требовалось более 2 миллионов рублей. Все робкие попытки выделить средства на организацию помывки граждан отклонялись местными депутатами – избранниками немытого народа. На строительство новой бани в беломорском муниципальном кошельке денег и подавно нет, следует из ответа.

Здание бывшей бани в Питкяранте

Граждане чуть не бунты поднимают, чтобы защитить свои права на посещение местных «сандунов». Настоящая народная борьба за существование общественной бани развернулась в Питкяранте пару лет назад. Узнав о намерении местной власти избавиться от важного соцобъекта, городские активисты провели в соцсетях мониторинг «банного вопроса» и выяснили, что помыться-попариться народу, и правда, негде. Опрос, к которому подключилась вся республика, показал, как власти в Карелии боролись «за всеобщую антисанитарию»: там, где работали субсидируемые из бюджета общедоступные муниципальные бани, теперь открыты магазины, парикмахерские, отделение сбербанка, цех по изготовлению пакетов и даже… суд.

В самой Питкяранте единственная городская баня обветшала, и власть решила, что легче от нее избавиться, чем тянуть на бюджетные средства. Борьба общественности, убеждавшей власть и депутатов на городских совещаниях, что жильцам неблагоустроенных домов будет негде приводить себя в порядок, не помогла. В 2020 году баню продали под громкие заверения о том, что новый собственник откроет в ней сауну, но сауна так и не появилась.

Люди не унимались, и тогда администрация придумала, как их успокоить. «Все необходимые услуги, в том числе для соблюдения правил личной гигиены, согласно требованиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, можно получить в МАУ ПМР «ФОК», в котором дополнительно в 2019 году открыта сауна», – ответили чиновники на один из депутатских запросов. Иными словами, власти Питкяранты предложили жителям мыться в спортивном центре, пока закрыта баня.

Жители города, конечно, не пошли со своим тазиками и вениками в физкультурно-оздоровительный комплекс, где им предложили мыться, так как стоит один визит в здешнюю сауну более 400 рублей. «Не каждая семья из неблагоустроенного жилья или пенсионеры смогут оплатить такое удовольствие», – прокомментировала бывшая глава Питкяранты Надежда Коннова.

Рассказывает жительница Питкяранты Людмила Суринт:

«Моя мама любит баню. У нас была традиция ходить в городскую. Когда я была маленькой, там был буфет, куда мы любили заглянуть, чтобы попить лимонада. Сейчас нам приходится ездить за сто километров в Сортавалу, в городскую баню, хотя бы раз в месяц. У меня нет горячей воды в доме и у мамы тоже...»

Недавно скандал разразился вокруг общественной бани в Медвежьегорске, которая оказалась под угрозой закрытия по решению районного суда. Примерно наполовину состоящий из неблагоустроенных деревяшек город может лишиться единственного доступного для соблюдения личной гигиены места… по прихоти медвежьегорского депутата, который возглавляет МУП «Плутон», специализирующееся на организации похорон, разборке и сносе зданий, производстве различных ремонтно-строительных работ, благоустройстве территорий, ветеринарной деятельности и т.д.

Руководитель «Плутона» Молчанов одновременно является владельцем сауны, которая расположена в одном здании с баней. Он не в первый раз подал в суд на собственницу Наталью Зезюлькину, которая исправно с 2006 года обеспечивает всех желающих возможностью мыться и париться. Один из аргументов истца на этот раз: примыкающая к входу в сауну цистерна для хранения горячей воды опасна для посетителей сауны. Зезюлькина доказывает, что это не так.

– Сама я выросла в Медвежьегорске и с детства вместе с родными ходила в эту баню, знаю, как она нужна людям, – комментирует Наталья Павловна. – В 2006 году взяла ее в аренду у муниципалитета, отремонтировала и в 2011 – выкупила. Все эти годы баня была доступна для медвежьегорцев по субботам и воскресеньям. Прибыли она мне не приносит, сохранить востребованную услугу помогает другой бизнес.

По словам хозяйки, выполнение требования суда закончится тем, что баню придется закрыть, так как цистерну быстро не демонтировать и не поменять на другую емкость, особенно сложно сделать это зимой. Да и заявленная истцом опасность, по мнению Натальи Зезюлькиной, высосана из пальца. По инициативе ответчицы в Медвежьегорск из Петрозаводска приезжали эксперты, которые провели тщательное обследование и установили, что цистерна не представляет опасности, но их заключение суд не принял. «Металл такой толщины не проржавеет сто лет, – повторяет за экспертами Наталья Зезюлькина, – кроме того, цистерна утеплена и обшита». К тому же, как говорит женщина, депутатская сауна давно закрыта на ремонт, поэтому угрозы ее посетителям не существует.

Когда в ноябре по городу поползли слухи о скором закрытии бани, народ стал резко высказываться в соцсетях, выражая несогласие с решением суда.

«Собственник городской бани заявил о ближайшем закрытии единственной бани в городе, а руководителей районной администрации, похоже, не интересует судьба социального объекта. Кто тогда будет выполнять в городе эту функцию? Может «дорогой» глава пригласит жителей к себе помыться и попариться?»,

– одно из высказываний, размещенное в паблике «НЕ депутат. Медвежьегорск».

Администрация района была не на шутку встревожена этой новостью, ведь ее полномочия по обеспечению санэпидблагополучия оказались под вопросом. Тут же в СМИ объявили, что баня работу не прекратит, с собственником прошли переговоры, можно выдохнуть. А что же на самом деле?

– Мне позвонили из администрации и попросили: «Наталья Павловна, скажите в интернете, что не закрываете баню…», – говорит хозяйка. – Баня сейчас работает. Однако решение суда я выполнить обязана. Мной уже заплачен штраф в размере 5 тысяч рублей за то, что в установленный срок бочка не убрана. Приставы дали отсрочку до 31 января. Но истец подал иск уже на приставов. Депутат торопит исполнение решения, чтобы у жителей Медвежьегорска, его избирателей, не было возможности помыться?

«Прощай, немытая Россия…» - писал Михаил Лермонтов почти два века назад. Но вопрос о том, как помыться, остается открытым до сих пор.