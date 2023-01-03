«Мусорный бунт» зреет в Костомукше, люди хотят завалить отходами мэрию

С первых дней наступившего года в Костомукше ежедневно вспыхивают «мусорные скандалы». Дело в том, что со сменой регоператора специфически спроектированный город оказался под угрозой наступления мусорного коллапса. Люди предвидели такой исход, но их не желали слушать.

Во всех местных группах в соцсетях «мусорная» тема – самая актуальная. Жители Костомукши жалуются, негодуют, спрашивают, когда приедет мусоровоз. Компания, которая выиграла контракт на вывоз мусора в городе, оказалась не готовой его вывозить.

Наш портал писал об этой сложной ситуации и об опасности передела мусорного рынка. Как известно, его «отдали» московскому игроку.

Как рассказала «Петрозаводск говорит» председатель горсовета Елена Соболева, произошло то, чего и ожидали. Мусор не вывозят, люди в бешенстве и обещают завалить отходами мэрию. Депутатов призывают начать работать.

Дело в том, что Костомукша спроектирована особым образом – в этом «финском» городе узкие улочки, на которых не могут развернуться большие машины. Даже разместить здесь контейнерные площадки для сбора – проблема.

Поэтому вывоз мусора был организован особым способом – существовал график, по которому в каждый двор приезжали небольшие мусоровозы. Люди подходили с мусорными пакетами и избавлялись от отходов.

- Старый график обещали соблюдать, но по факту этого не делают. Где-то мусоровозы вообще не появляются, где-то приезжают с опозданием на 40 минут и более. Люди ждут с мусорными пакетами и не дожидаются, нового графика никто не знает,

- рассказала Елена Соболева.

При этом в Минприроды Карелии со слов регоператора заявляют, что проблемы в республике возникают из-за не очищенных управляющими компаниями улиц и закрытых шлагбаумов.

В случае с Костомукшей это не так, уверяет Соболева. Город чистят отлично, снег везде убран, во дворах отсутствуют колеи.

Просто огромные мусоровозы Карельского экологического оператора не могут разворачиваться и выезжать из маленьких дворов. Так что корень «мусорного коллапса» - в системном просчете, считает председатель горсовета. // фото: Минприроды Карелии