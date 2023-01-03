В праздничные дни Карелия может «утонуть» в мусоре

В первые дни праздников минимум на 30 процентов выросло количество отходов. При этом вывозит мусор Карельский экологический оператор далеко не всегда, сообщили в Минприроды Карелии.

Дело в том, что спецтехника попросту не может проехать к контейнерным площадкам. За 1 и 2 января диспетчерский центр регоператора зафиксировал десятки подобных случаев.

- Главными причинами таких инцидентов стали неочищенные и необработанные от наледи внутридворовые проезды, закрытые шлагбаумы, отсутствие оперативного реагирования со стороны сотрудников ряда управляющих компаний, которые не обеспечили доступ к контейнерам из мусорокамер, а также запаркованность дворов,

- сказано в сообщении.

В результате график вывоза отходов не соблюдается, мусоровозы по нескольку раз возвращаются на одну и ту же площадку.

При этом объем мусора в среднем вырос на 30 процентов, а порой до 50-80 процентов. Жителей республики просят хотя бы не парковать машины около контейнерных площадок. // фото: Минприроды Карелии