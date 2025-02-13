Район Петрозаводска ночью остался без электричества

Минувшей ночью в Петрозаводске произошло отключение электричества на Кукковке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 1:30 ночи свет пропал в домах частного сектора. Причиной стало повреждение на сетях.

Оперативно были начаты восстановительные работы, и в 3:30 электроэнергия вернулась в квартиры горожан. // Фото: unsplash.com / Lauza Loistl