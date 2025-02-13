13 февраля 2025, 07:45
Район Петрозаводска ночью остался без электричества
Энергетики оперативно ликвидировали аварию на сетях на Кукковке
Минувшей ночью в Петрозаводске произошло отключение электричества на Кукковке. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в 1:30 ночи свет пропал в домах частного сектора. Причиной стало повреждение на сетях.
Оперативно были начаты восстановительные работы, и в 3:30 электроэнергия вернулась в квартиры горожан. // Фото: unsplash.com / Lauza Loistl