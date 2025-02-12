Женщина погибла при крушении моторной лодки в Карелии

Крушение маломерного судна произошло осенью прошлого года на одном из озер Олонецкого района. В лодке были двое, но спастись удалось лишь одному.

Карельская транспортная прокуратура направила в суд материалы дела. В нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном и находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвинили выжившего.

Мужчина и женщина в потемках решили порыбачить, при этом мужчина был подшофе, а управлять в таком состоянии водным транспортом запрещено. Он спустил лодку на воду, при этом в ней не было спасательных жилетов, а корпус был поврежден.

На озере у лодки провалилась пластина, на которую крепился мотор, в итоге внутрь хлынула вода. Маломерное судно затонуло, люди оказались в воде. Мужчина пытался помочь подруге, но она утонула. Мужчину ждет суд. // фото «Петрозаводск говорит»