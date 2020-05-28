Райффайзенбанк выяснил, как ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья

Райффайзенбанк и консалтинговая компания MACON выяснили, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой ипотеки с господдержкой.

Для 1/3 опрошенных снижение ставки стало в принципе первой возможностью купить свое жилье, а почти 2/3 респондентов теперь собираются приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. Российские девелоперы готовы обеспечить покупателей жильем: под действие программы, в среднем, попадает 50% продаваемых квартир.

«Сегодня, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, один из самых выгодных периодов в истории для приобретения недвижимости в ипотеку. Оставить заявку на кредит по льготной ставке на квартиру в новостройке удобно в личном кабинете на официальном сайте банка. Там же в течение одного дня можно получить одобрение, которое будет действительно в течение двух месяцев»

— рассказал руководитель отдела продаж ипотечных кредитов Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Константин Мурашкин.

Госпрограммой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит, показало исследование Райффайзенбанка. Большинство (56%) опрошенных решились на покупку именно сейчас из-за льготной ипотечной ставки. Среди иных причин — усталость от аренды и желание расширить жилплощадь.

Источник: Исследование Райффайзенбанка

Внести первоначальный взнос 20% в большинстве своем (46%) рассчитывают те, кто планируют покупку квартиры для собственного проживания. Среди тех, кто инвестирует в недвижимость — значительная часть респондентов (33%) планирует первоначальный взнос в диапазоне 31 — 40%.

Источник: Исследование Райффайзенбанка

42% опрошенных планируют приобрести двухкомнатную квартиру. «Однушки» больше привлекают тех, кто планирует сдавать квартиру (65%), перепродать (47%) или сохранить деньги (55%). 18% респондентов склоняются к «трёшке», 2% — к четырёх - и более комнатной квартире, 7% — к студии.

При минимальном первоначальном взносе 20% по госпрограмме с льготной ставкой можно приобрести квартиру стоимостью до 10,0 млн. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3,75 млн. рублей в других российских регионах. В целом под действие программы попадает около 50% продаваемого жилья.

Источник: Данные консалтинговой компании MACON

Государственной программой можно воспользоваться до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

В онлайн - опросе Райффайзенбанка приняли участие более тысячи человек из десяти крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшее время планируют приобретать недвижимость в ипотеку. Среди отвечавших на вопросы — 41% мужчин и 59% женщин. Возрастное большинство: 26-35 и 36-45 лет (по 34% в каждой группе). 75% находятся в разного рода отношениях. Большинство (42%) зарабатывают ежемесячно от 30 до 60 тыс. рублей, 40% — менее 30 тыс.