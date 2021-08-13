Райффайзенбанк возвращает комиссию за платежи через СБП

Райффайзенбанк стал участником госпрограммы по компенсации комиссий малому бизнесу при приеме платежей через СБП. Программа стартовала 1 июля и продлится до конца 2021 года.

Предприниматели и малые предприятия будут получать возмещение уплаченной комиссии ежемесячно. Подключение к программе происходит автоматически – для этого достаточно состоять в едином реестре МСП. Проверить компанию в реестре можно на сайте ФНС, он обновляется каждый 10-й календарный день месяца.

Компании из сегмента малого и микро бизнеса активно подключаются к сервису приема платежей через СБП – с мая по июль 2021 года их число выросло на 25%. Это простой способ принимать платежи без специального оборудования – достаточно смартфона или планшета с приложением Райффайзен Бизнес Онлайн. Сервис быстрого приема платежей по QR-коду обходится значительно дешевле традиционного эквайринга, а новая госпрограмма делает его еще выгоднее – это очень важно для начинающих предпринимателей. Мы ожидаем, что спрос на подключение компаний и ИП к СБП продолжит расти,

- отметила Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микро бизнеса.