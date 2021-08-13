Жителям Карелии выплатили по больничным листам больше миллиарда рублей

Больше миллиарда рублей на оплату больничных жителей Карелии направил Фонд социального страхования в текущем году. В республиканском правительстве сообщили, что выплаты получили около 55 000 человек.

За семь месяцев 2021 года граждане в целом были на больничных свыше 1,1 миллиона дней. Это существенно больше, чем за такой период 2020 года - на 269 тысяч дней.

Число случаев временной нетрудоспособности при этом выросло на 17 процентов, средняя продолжительность больничного листа увеличилась на один день. Она составила 13 дней.

Власти напомнили, что рассчитать размер больничного можно самостоятельно. Для этого нужно использовать приложение «Социальный навигатор».

Его можно бесплатно установить через App Store, Google Play или скачать на сайте ФСС. // Фото: alexzhuk.ru