27 февраля 2021, 19:19
Райцентр в Карелии остался без отопления из-за нарушения ПДД водителем
В поселке Лоухи сегодня идут работы по восстановлению поврежденной теплотрассы
Сегодня утром в поселке Лоухи грузовик, двигавшийся с нарушением ПДД с поднятой фишкой, повредил наземную теплотрассу. В результате все потребители поселка остались без отопления при температуре воздуха ноль градусов. Об этом рассказал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.
К 15 часам почти во все дома населенного пункта отопление вернулось. Однако, без тепла остаются больница, поликлиника и ряд жилых зданий.
Ремонтные работы продолжаются. Специалисты надеются сегодня вечером вернуть тепло во все дома Лоухи.