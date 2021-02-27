Райцентр в Карелии остался без отопления из-за нарушения ПДД водителем

Сегодня утром в поселке Лоухи грузовик, двигавшийся с нарушением ПДД с поднятой фишкой, повредил наземную теплотрассу. В результате все потребители поселка остались без отопления при температуре воздуха ноль градусов. Об этом рассказал глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

К 15 часам почти во все дома населенного пункта отопление вернулось. Однако, без тепла остаются больница, поликлиника и ряд жилых зданий.

Ремонтные работы продолжаются. Специалисты надеются сегодня вечером вернуть тепло во все дома Лоухи.