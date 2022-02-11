В Финляндии заговорили о возможности открытия границ для россиян

Возможность открытия границ Финляндии для российских туристов допускает финский еврокомиссар, отвечающая за внешнее международное сотрудничество ЕС, Ютта Урпилайнен.

По ее мнению, новый штамм коронавируса распространился везде, поэтому больше нет необходимости сдерживать его такими ограничениями, сообщает Yle.fi.

Урпилайнен предлагает начать обсуждение открытия шлагбаумов на восточном направлении, и в первую очередь для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Председатель парламентского комитета по соцздраву Маркус Лохи придерживается такого же мнения.

«Пока что не было широкого обсуждения вопроса об открытии внешних границ и условиях для такого открытия. Но, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию и характер вируса, об этом нужно говорить. Как и в случае с другими ограничениями, внешние границы необходимо открыть, так как для этого нет прямых преград», – отметил Лохи.

Кроме того, финская сторона смягчает ограничения, отказываясь от требования о предварительном тесте для въезжающих в страну из-за пределов ЕС и Шенгена путешественников. Послабление вступит в силу 15 февраля. (фото: pixabay.com/ru, Pexels)