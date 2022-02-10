Финляндия не будет требовать у россиян ПЦР-тест при въезде

Финляндия ослабляет ограничения на своих внешних границах. В частности, с 15 февраля страна откажется от необходимости предварительных тестов на ковид для въезжающих извне Шенгена и ЕС, пишет Yle.

Смягчение противокоронавирусных мер касается в том числе и гостей из России, США, Турции и Великобритании.

При этом требование о подтверждающей полный курс вакцинации справке не отменили. Путешественники должны быть привиты только одобренными ВОЗ препаратами. Либо иметь подтверждение перенесенного в течение шести месяцев коронавируса.

Напомним, ранее писали, что в Финляндии обсуждают возможность открыть границы для туристов из России. // Фото: analogicus/pixabay.com