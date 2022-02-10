Финны хотят впускать в страну полностью привитых туристов из России

В Финляндии допускают возможность открыть возможность въезда для туристов из России. Вопрос об открытии восточной границы подняла еврокомиссар Ютта Урпилайнен, пишет Yle.

Она отвечает в Еврокомиссии за международное сотрудничество и представляет Финляндию. В ходе семинара Союза Кайнуу еврокомиссар заявила, что впускать в страну можно было бы полностью вакцинированных россиян.

– Омикрон и так уже распространился повсюду, поэтому больше нет необходимости сдерживать его такими ограничениями. В связи с этим необходимо начать обсуждение того, как открыть границу в первую очередь для тех, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, - отметила Урпилайнен.

С ней согласен и глава парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи.

Он сказал, что вопрос нужно поднимать, учитывая характер вируса и эпидемиологическую ситуацию. // Фото: Jarmo Nuotio / Yle