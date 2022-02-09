Непривитых соцработников в Финляндии пришлось привлечь к работе

Отстраненных от работы невакцинированных сотрудников соцздрава в Финляндии пришлось позвать обратно. Медицинские округа были вынуждены прибегнуть к таким мерам, так как образовался дефицит кадров, пишет Yle.

На прошлой неделе в стране вступила в силу поправка в закон об инфекционных заболеваниях. Согласно изменениям, все сотрудники соцздрава, контактирующие с пациентами из групп риска, должны быть привиты от коронавируса.

Привлекать к работе невакцинированных работников можно только в крайних случаях.

В большинстве регионов страны уровень вакцинации медработников высокий, так что ситуация находится под контролем.

В то же время невакцинированные медработники привлекались к работе в разных регионах страны. В частности, нехватка персонала есть в системе услуг престарелым в регионах Южная Карелия и Восточное Саво. // Фото: Pyry Sarkiola / Yle