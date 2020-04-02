Расскажите, как вы поднимаете боевой дух на самоизоляции

Самоизоляция нагрянула еще более неожиданно, чем коронавирус. Кто-то возмущается, кто-то депрессует и вроде даже остались те, кому по-прежнему пофиг. Мы обращаемся к оставшимся – тем, кто нашел в себе силы принять ситуацию и оставаться в нормальном расположении духа. Расскажите, как вы проводите время на самоизоляции и что помогает вам поднимать настроение. Ждем фото, видео, небольшие рассказы. Самые интересные опубликуем. Давайте переживать карантин вместе – вместе веселее!

Отправляйте свои карантинные впечатления на адрес: ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Самоизоляция». Ждем!

Фото: kolomna-spravka.ru