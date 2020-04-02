02 апреля 2020, 15:44
Соцсети

Расскажите, как вы поднимаете боевой дух на самоизоляции

Предлагаем разделить с нами радости и тяготы карантина

Самоизоляция нагрянула еще более неожиданно, чем коронавирус. Кто-то возмущается, кто-то депрессует и вроде даже остались те, кому по-прежнему пофиг. Мы обращаемся к оставшимся – тем, кто нашел в себе силы принять ситуацию и оставаться в нормальном расположении духа. Расскажите, как вы проводите время на самоизоляции и что помогает вам поднимать настроение. Ждем фото, видео, небольшие рассказы. Самые интересные опубликуем. Давайте переживать карантин вместе – вместе веселее!

Отправляйте свои карантинные впечатления на адрес: ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Самоизоляция». Ждем!

Фото: kolomna-spravka.ru

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Метки: 
карантин
самоизоляция
Режим всеобщей самоизоляции
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