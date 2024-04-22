Расписание ЕГЭ утвердили с учетом нового порядка пересдачи

Новый график ЕГЭ утвердили с учетом возможности пересдать один из предметов. Приказ минпросвещения опубликован на портале правовой информации.

Скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам. Физику перенесли с 10 на 4 июня, устную часть по иностранным языкам перенесли с 17 и 18 июня на 7 и 8.

11 июня выпускники будут сдавать биологию, историю, письменную часть по иностранным языкам.

По остальным предметам изменений нет. 23 мая выпускники будут сдавать географию, литературу, химию, а 28 мая – русский язык, математику – 31 мая, обществознание – 4 июня.

Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, письменной части экзамена по иностранным языкам проведут 4 июля.

Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля. // фото freepik.com/ yanalya