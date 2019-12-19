Раскрыто время премьеры сериала «Ведьмак» в России

Сервис Netflix обнародовал даты старта вещания сериала «Ведьмак» в различных точках земного шара. Сразу все восемь серий первого сезона выйдут в эфир 20 декабря в 11:00 по московскому времени.

Главные роли в сериале исполнят Генри Кавилл (Геральт), Анна Шафер (Трисс), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Фрейа Аллан (Цири). Шоу переведено на множество языков, в числе которых и русский.

«Ведьмак» - это серия романов польского фантаста Сапковского о приключениях Геральта, одного из последних охотников на различных чудовищ. По мотивам произведения вышли три компьютерные игры, многочисленные комиксы, была поставлена рок-опера.

12 декабря был опубликован финальный трейлер первого сезона.