Раскрыто состояние выжившего пассажира упавшего в Мойку автобуса

Единственный выживший при падении автобуса в реку Мойка в Санкт-Петербурге пассажир переведен из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина по имени Александр сейчас находится в состоянии средней тяжести. Ему одному удалось выжить в трагедии. Супруга петербуржца ехала в том же автобусе, она умерла.

Напомним, что трагедия произошла днем 10 мая в центре Северной столицы. Маршрутный автобус пробил ограждение и упал в реку. Погибли семеро пассажиров автобуса. Водитель и один из пассажиров выжили. // Фото: Mash