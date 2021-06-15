Раскрыт размер самой большой пенсии в России

Самые большие пенсии в России получают космонавты. Об этом сообщил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис, его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что, согласно данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. «Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», - сказал специалист. Он пояснил, что космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. При этом они могут получать не только государственную, но и страховую пенсию по старости.

Биезбардис отметил, что военным пенсионерам могут выплачиваться две пенсии. «Первую - из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, <...> то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР», - сказал эксперт. Таким образом, при определенных условиях военный может получить вторую пенсию. Фото primpress.ru