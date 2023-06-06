Расчленившего жену жителя Петербурга освободили в зале суда

В Санкт-Петербурге из-под стражи освобожден местный житель, которого обвиняли в гибели супруги. Об этом сообщает 47news со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Следствие вменяло мужчине убийство, но прокурор изменил статью на «причинение смерти по неосторожности». По данным источника, в феврале 2022 года 43-летний житель города заявил о пропаже 41-летней жены, которая якобы ушла из дома после ссоры и не вернулась. В мае того же года мужчину задержали. Выяснилось, что женщина погибла в ходе ссоры с супругом. После ее гибели мужчина вывез труп в Ленобласть, последовательно отрубил руки, ноги и голову усопшей. Части тела он завернул в пакеты и выбросил в разных местах.

Как было указано в итоговом обвинении, тем февральским вечером в ходе ссоры обвиняемый толкнул женщину. Та ударилась головой о стену и умерла на месте.

Прокурор отметил, что достоверно определить причину смерти потерпевшей невозможно из-за отсутствия полноценного исследования трупа.

Суд переквалифицировал дело и назначил мужчине полтора года исправительных работ с удержанием 10 процентов от дохода в пользу государства. С учетом срока, проведенного им под арестом, наказание считается отбытым. Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда. // Фото: freepik.com