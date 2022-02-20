20 февраля 2022, 14:16
Расчлененный труп нашли на окраине Петрозаводска
Полиция будет обходить дома в микрорайонах Сайнаволок и Ключевая
В Петрозаводске, в микрорайоне Сайнаволок обнаружен расчлененный труп мужчины. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на осведомленный источник.
Страшная находка была сделана в пятницу. По данным издания, сегодня сотрудники полиции будут обходить дома горожан в микрорайонах Ключевая и Сайнаволок.
Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета. Фото twimg.com