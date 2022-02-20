Ребенок и женщина пострадали в аварии с грузовиком в Карелии

Днем в субботу в Лахденпохском районе на 199-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 13:15. По данным ведомства, 30-летняя водитель автомобиля «Тойота Селика» на перекрестке в нарушение ПДД решила опередить грузовик, который поворачивал налево. Произошло столкновение.

В результате аварии пострадали пассажиры иномарки - 30-летняя женщина и 10-летний мальчик. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото источника