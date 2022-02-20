20 февраля 2022, 12:18
Прокуратура занялась аварией с участием школьного автобуса в Карелии
Двадцать детей ехали в автобусе, который вылетел в кювет в Прионежье
Прокуратура начала проверку после ДТП с участием школьного автобуса в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что 18 февраля около 15 часов водитель автобуса ПАЗ, следовавшего из Шокши в Кварцитный, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.
В автобусе ехали 20 детей. Никто из них не пострадал, всех школьников доставили домой.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.