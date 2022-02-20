Ранним утром под Петрозаводском поймали сильно пьяного водителя

Сегодня в пять часов утра в поселке Новая Вилга сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шевроле Нива». Водитель оказался пьян, сообщает паблик полиции Прионежского района.

Алкотестер показал наличие алкоголя - 1, 04 мг/л - в выдыхаемом воздухе. В отношении 56-летнего жителя Петрозаводска был составлен административный протокол.

Автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Его судьбу решит суд. Машина нарушителя отправлена на специализированную стоянку. Фото источника