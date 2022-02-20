20 февраля 2022, 12:06
Происшествия

Ранним утром под Петрозаводском поймали сильно пьяного водителя

56-летнему жителю карельской столицы придется ответить за нетрезвую езду

Сегодня в пять часов утра в поселке Новая Вилга сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шевроле Нива». Водитель оказался пьян, сообщает паблик полиции Прионежского района.

Алкотестер показал наличие алкоголя - 1, 04 мг/л - в выдыхаемом воздухе. В отношении 56-летнего жителя Петрозаводска был составлен административный протокол.

Автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Его судьбу решит суд. Машина нарушителя отправлена на специализированную стоянку. Фото источника

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Метки: 
Прионежский район
Новая Вилга
Петрозаводск
пьяный водитель
новости Карелии
Полиция