Ранним утром на пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске спасли четверых

Воскресным утром 12 марта в 06:14 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о ЧП в 5-этажном жилом доме на улице Гвардейской.

Прибывшие к месту вызова пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры. Пришлось использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания.

Спасенных осмотрели парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска. К счастью, никому из спасенных жильцов дома госпитализация не потребовалась.

Когда жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем. В квартире были повреждены и стена на общей площади три квадратных метра. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты. // фото: freepik.com