Легковушка и грузовик столкнулись на трассе «Кола» в воскресенье

Днем 12 марта легковой автомобиль врезался в большегруз. Авария случилась на территории Пряжинского района, сообщили в группе «ОПС по Пряжинскому району» ВКонтакте.

На пульт экстренных служб сообщение о ДТП поступило в 15:29 в воскресенье. На место выехали бойцы пожарной части № 48 по охране Пряжи.

На 356-м километре автодороги «Кола» столкнулись двигавшиеся попутно легковой автомобиль и грузовик Volvo.

К счастью, никто не пострадал, но автомобили получили повреждения. Спасатели отключили аккумуляторы во избежание возгорания. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте