В Петрозаводске разыскивают Сергея Карнаухова

В Петрозаводске разыскивают 27-летнего Сергея Карнаухова. По сообщению пресс-службы МВД Карелии, мужчина подозревается в совершении имущественного преступления и скрывается от следствия.

В связи с чем сотрудники полиции обратились к горожанам с просьбой – всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщать по номеру телефона: 8-953-545-37-48.

При этом в ведомстве отметили, что конфиденциальность гарантируется. / Фото: 10.мвд.рф.