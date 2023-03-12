За неделю росгвардейцы задержали 14 правонарушителей

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю совершили 413 выездов по тревожным сигналам. В десчти случаях пресечены попытки краж имущества организаций, передает пресс-служба ведомства.

Так, росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 11 человек за административные правонарушения.

Кроме того, трое граждан были задержаны по подозрению в совершении преступлений. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей. / Фото: 10.rosguard.gov.ru.