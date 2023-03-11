Травмированную лыжницу с трассы «Фонтаны» вывезли спасатели

Днем 10 марта спасатели Карельской поисково-спасательной службы оказали помощь женщине, которая не смогла сама уйти с трассы «Фонтаны» в Петрозаводске. Она подвернула ногу, сообщили в группе спасателей ВКонтакте.

Лыжница совершила неудачное движение и после этого не смогла самостоятельно передвигаться. К ней выехали спасатели и погрузили петрозаводчанку на сани.

С помощью снегохода женщину вывезли с лыжни и передали медикам, которые оказали ей помощь. // фото: Карельская поисково-спасательная служба